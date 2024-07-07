Десять миллионов рублей для Сосковской ЦРБ: это новые аппараты УЗИ, флюорографии и даже новый кардиограф

В конце недели, 6 июля 2024 года, стало известно, что Сосковская центральная районная больница преобразилась на 10 миллионов рублей. В медицинском учреждении появились новые аппараты УЗИ, флюорографии, и даже новый кардиограф. И это конечно же сказалось на качестве оказания медицинской помощи пациентам больницы.

Аппарат УЗИ с новыми функциями: на нем мы можем смотреть УЗИ сердца, смотреть щитовидную железу, органы брюшной полости, гинекологические заболевания. и.о. главного врача Сосковской ЦРБ Татьяна Костюкова.

Хочется отметить, что всего в текущем году в Орловской области по нацпроекту «Здравоохранение» закуплено новой техники на сумму более 200 миллионов рублей.