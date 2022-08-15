Десятки тысяч орловчан пользуются правом на налоговый вычет по НДФЛ

На 1 августа 2022 года сотрудниками отдела камеральных проверок ИФНС России по г. Орлу проведено порядка 25 тысяч камеральных налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по заявленным налоговым вычетам, что на 13 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Налогоплательщикам выдано более 390 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты для представления их работодателю. При этом 345 человек воспользовались возможностью получения инвестиционного и имущественного налогового вычетов в упрощенном порядке.

Инспекция ФНС России по г. Орлу напоминает: в упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

инвестиционные налоговые вычеты;

имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке.

Налоговые вычеты в упрощённом порядке представляются налогоплательщикам в проактивном режиме посредством взаимодействия через «Личный кабинет для физических лиц». В случае наличия у налогоплательщика права на получение налогового вычета, налоговым органом будет направлено в «Личный кабинет для физических лиц» предзаполненное заявление для его утверждения. Такое заявление налоговый орган формирует не позднее 20 марта (по сведениям представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта.

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

За счет информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет в упрощённом порядке (в случае, если налоговым органом не будут выявлены какие-либо расхождения) срок проведения проверки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (1,5 месяца вместо 4), информирует ИФНС по г. Орлу.