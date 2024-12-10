Дети из пробирки: доктор рассказала о мифах, связанных с ЭКО

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Технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) существует уже более полувека. За это время с помощью данного метода родились свыше 12 млн детей, и их здоровье стало объектом медицинских исследований. Руководитель клиники репродуктивной и пренатальной медицины ЕМС Юлия Вознесенская-Твердая рассказала о мифах, связанных с ЭКО.

-Медицинское сообщество исследует здоровье детей ЭКО около 50 лет. Есть разные работы: одни посвящены первому году жизни, другие — здоровью и развитию вплоть до совершеннолетия. И есть абсолютно точная статистика, которая говорит о том, что ЭКО не связано с аномалиями развития, отклонениями в поведении, рисками онкологии, — отмечает Вознесенская-Твердая.

Однако мифы о процедурах ЭКО всё ещё существуют. Они могут быть связаны с неточными утверждениями медицинских работников, искажением информации в СМИ или общественным предубеждением против ЭКО, пишет iz.ru.

-Многие участницы программ ЭКО стесняются говорить о том, как появился их ребенок. Они не сообщают об этом педиатрам, учителям, а иногда даже близкому окружению, потому что боятся столкнуться с предубеждениями, — сказала врач.

По мнению специалиста, необходимо отделять информацию о здоровье детей и течение беременности у женщин, участвующих в программах ЭКО. Статистика действительно показывает определённые риски, например, женщины, ставшие мамами через ЭКО, чаще сталкиваются с преждевременными родами и кесаревым сечением. Однако это не связано непосредственно с программой. На процесс беременности влияют такие факторы, как возраст женщины, наличие заболеваний репродуктивной системы в анамнезе и ряд других обстоятельств.

-Есть и интересные исследования, которые говорят о том, что дети ЭКО в первый год жизни чаще бывают у врачей. Но даже их авторы отмечают: это говорит скорее не о слабом здоровье таких детей, а об особом отношении родителей. Всё-таки они очень ждали малыша — прошли большой, наполненный эмоциями и переживаниями, путь. Конечно, первое время они будут чаще испытывать тревогу и внимательнее следить за самочувствием ребенка, — подытожила врач.

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