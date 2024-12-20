Дети воспитывают камни: новая мода в России

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Дети устремились в мир необычного: камни, ставшие их преданными питомцами, захватили воображение юного поколения. Эта новая, безумная мода, окутала сердца юных натуралистов, стремящихся воспитать свою индивидуальную коллекцию.

На смену квадроберам и лапкерам пришли петрокеры — символы времени, наделяющие камни человеческими качествами. Эти юные воспитатели не скачут в костюмах и не имитируют животных; они с нежностью обучают и заботятся о своих «питомцах».

Увлечение охватило детей в возрасте от 6 до 12 лет: ребята с азартом охотятся за камнями на маркетплейсах, представляя их живыми существами. Обычные уличные камушки со временем получают имена, а их владельцы забавляются, заботясь о них как о лучших друзьях. Продавцы, остро чувствующие тренды, немедленно поднимают цены — теперь минимальная стоимость на булыжник стартует от 500 рублей.

Каждый камень сопровождается инструкцией по уходу и даже оформленным паспортом. В одной из карточек товара мудро предлагается дать камню имя, что, как уверяют продавцы, помогает установить эмоциональную связь. Тем не менее, увлечение, породившее этот тренд, далеко не ново: в 1975 году основоположник идеи Гэри Росс Даль уже продавал камни-питомцы за 4 доллара, став миллионером благодаря своей креативной находке, сообщает телеграмм-канал «Shot-проверка».