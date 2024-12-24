«Дети ждут чуда, и это чудо обязательно должно прийти»: более 600 юных орловцев побывали на «Губернаторской елке»

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Сегодня, 24 декабря 2024 года, в Орле прошёл традиционный праздник — «Губернаторская елка». На мероприятие были приглашены дети из семей участников специальной военной операции, а также талантливые ребята, проявившие свои способности в различных сферах.

В новогоднем представлении приняли участие актёры ведущих театров Орла, пишет vestiorel.ru. Для юных гостей также был организован сладкий стол.

— Каждый из нас сегодня ждет чуда и каждый взрослый хочет стать волшебником. И так нужно делать, несмотря на все сложности, которые есть. Дети ждут чуда, и это чудо обязательно должно прийти, — — поздравил ребят губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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