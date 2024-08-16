«Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там!»: сегодня Украина нанесла удар по торговому центру «Галактика» в Донецке

Сегодня, 16 августа 2024 года, вооруженные силы Украины нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке, где в момент обстрела находилось более 100 человек.

Житель Донецка, участвовавший в спасении людей из горящего здания, оставил эмоциональный комментарий: «Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили… «

Видео: SHOT

По предварительной информации, как сообщил Пушилин, в результате обстрела ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать.