Детсадовская нянечка из Орловской области голышом каталась на машине с пьяными друзьями: родители требуют возмездия, видео

Фото: dzen.ru

В середине ноября 2024 года стало известно, что в одном из детских садов Орловской области разгорелся скандал. Родители требуют уволить нянечку Юлию, которая оказалась в центре внимания после публикации видео, где она едет в машине в обнажённом виде. На записи видно, как девушка сидит на коленях у молодого человека и высовывается из окна автомобиля. Смотрите видео по ссылке.

Поведение Юлии вызвало возмущение среди родителей воспитанников детского сада, где она работала, пишет ЧП Live. Они требуют принять меры и уволить её за неподобающее поведение. Сама девушка удалила свои аккаунты в социальных сетях и не комментирует ситуацию.

Ранее мы писали, что Григорий Лепс рассказал когда состоится его свадьба с 18-летней Авророй.