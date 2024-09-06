Детские сады Орла могут остаться без охраны из-за долгов перед ЧОПом

Почти четыре десятка детских садов в Орле рискуют остаться без профессиональной охраны. Об этом 6 сентября 2024 года сообщили представители ООО ЧОП «Страж-02» в беседе с корреспондентом «Орловских новостей».

По словам сотрудника компании Владимира, ситуация катастрофическая: уже два месяца организации, охраняющей 39 орловских детских садов, не оплачивают работу.

Руководитель ЧОПа Валерий Долбилов рассказал, что компания пытается решить проблему самостоятельно, направляя претензии в адрес МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла», но пока не получила никаких результатов, кроме отписок.

В ответе на претензию указано, что задолженность будет погашена в полном объёме после поступления финансирования от распорядителя бюджетных средств (ГРБС) на лицевой счёт МКУ «ЦБ ОУ г. Орла». Однако конкретные сроки получения денег от городского управления образования (ГРБС) в Централизованной бухгалтерии не называют.

Валерий Долбилов подчеркнул, что сотрудникам нужно платить зарплату, иначе они уйдут. В 39 садах работает около 100 человек, и каждый получает примерно по 40 тысяч рублей — это большая сумма. Если долги не будут закрыты в сентябре, охранникам нечем будет платить зарплату. Очевидно, на работу они просто перестанут выходить.

Сотрудники ЧОПа работают также в Воронеже, Белгороде, Липецке, однако, как отмечают представители компании, проблемы с оплатой подрядов есть только в Орле.

Судя по данным из арбитражной картотеки, ЧОПу ещё в прошлом году приходилось судиться из-за долгов орловских детских садов. В этом году ситуация не изменилась. Причём, как утверждает директор охранного предприятия, другие аналогичные компании неохотно заявляются на подобные муниципальные контракты в Орле.

— И это только в орловском регионе. В Белгороде, где граница, там платят вовремя заказчики. В Воронеже платят вовремя. Почему-то в Орле вот такая ситуация. Контракты заключаются, деньги под это выделяют. Но куда-то эти деньги уходят, — заметил сотрудник ЧОПа Владимир.

Руководство ЧОПа рассматривает возможность расторжения контрактов, если чиновники так и не выплатят деньги. Учитывая нежелание их коллег брать такие подряды, вскоре дети могут остаться без охраны.