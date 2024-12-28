Детский парк Орла приглашает юных жителей на квест: когда?

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Администрация Детского парка с радостью приглашает юных орловцев погрузиться в захватывающее приключение — квест «Волшебный красный шар» (возрастное ограничение 6+).

Это чудесное событие состоится 29 декабря в 12:00, в самом сердце Детского парка, рядом с ёлкой, расположенной на месте сухого фонтана. Продолжительность квеста составит около 2,5 часов.

«Внимание! Мы в срочном порядке ищем настоящих супергероев! Без вашей помощи мы не сможем отыскать волшебный красный шар! Обязательно прихватите с собой отличное настроение. Если же вы собрались после 6-дневной рабочей неделю, можно взять с собой и родителей!» — с волнением сообщают организаторы.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и очаровательными квестовыми персонажами ребятам предстоит совершить удивительное путешествие в поисках исчезнувшего шара. Аниматоры и специальные фотозоны добавят ярких эмоций к этому незабываемому событию.

Все подробности можно узнать на официальной странице Детского парка ВКонтакте, сообщает «ОрелТаймс».