Детский сад на Ливенской заработает к 1 ноября

Строительство сада-яслей на 105 мест идет по графику. Объект находится в высокой степени готовности и 1 сентября строительные работы уже будут завершены. До 1 ноября яслям предстоит пройти процедуру лицензирования и начать работу, — сообщили в пресс-службе облправительства. Цена муниципального контракта на строительство объекта и заключение договоров на технологическое присоединение составляет 173,2 млн рублей. На сегодняшний день рабочие подрядной организации ООО «АВИЛОН» выполнили монтаж наружных сетей теплоснабжения, штукатурку внутренних стен и перегородок первого и второго этажей, устройство полов первого и второго этажа, монтаж теплых полов первого этажа, а также внутренней ливневой канализации и бытовой канализации.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы фасада – покраска одной части полностью завершена. Кроме этого, начаты работы по внутренней отделке помещений, устройству входов, монтажу внутренних систем электро- и водоснабжения, слаботочных систем, систем отопления и вентиляции, прокладке наружной ливневой канализации, энергоснабжения.

На территории детского сада будут расположены малые архитектурные формы и игровое оборудование. Запланировано место для размещения спортивной площадки. На прилегающей территории детского сада планируется оборудовать парковочную зону для автомобилей и мини-парк. Параллельно рабочие занимаются благоустройством территории. Ведется установка каркасов для теневых навесов. В ближайшее время ожидается поставка котельной.

Предполагается, что в двухэтажном здании для маломобильных граждан будет оборудован специальный лифт.