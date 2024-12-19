«Девушка признала вину, раскаялась»: известную участницу проекта «Пацанки» осудили на шесть лет за наркотики в Санкт-Петербурге

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В среду, 18 декабря 2024 года, в Санкт-Петербурге суд вынес приговор Диане Спряталась (настоящая фамилия Янголенко) , известной участнице проекта «Пацанки», по делу о попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

-Девушка признала вину, раскаялась, способствовала всячески, – сообщается в публикации.

Интерес правоохранительных органов к участнице шоу возник в феврале этого года. По версии следствия, Янголенко приобрела шесть граммов марихуаны с намерением продать, но была задержана в своем доме на Толубеевской улице. В ходе обыска там также были обнаружены весы, пишет gazeta.ru.

Фигурантка пообещала, что больше не будет заниматься подобной деятельностью.

Ранее мы писали, что победительница шоу «Пацанки» разбила голову обладательнице кубка Европы по футзалу цветочным горшком.