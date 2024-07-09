Девятнадцать случаев самовольного подключения к электросетям выявили инспекторы «Орловского энергосбыта»

Фото: ИА “Орелград”/ Светлана Числова

В первой половине 2024 года сотрудники компании «Орловский энергосбыт» выявили 19 фактов незаконного подсоединения к электросетям жителями многоквартирных домов. Ранее у данных лиц был ограничен доступ к электроэнергии из-за задолженностей. Целью визита инспекторов была проверка соблюдения ограничений. Об этом сообщила пресс-служба «Орловского энергосбыта».

Ликвидировать долги и восстановить электроснабжение было довольно просто — достаточно было оплатить задолженность. Но, как указывают работники энергетической компании, вместо этого некоторые жители Орла предпочли незаконно подключиться к сети, что является нарушением закона. По статье 7.19 КоАП РФ, такие действия влекут за собой административный штраф от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц, а при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.

За текущий год, после выявления подобных нарушений, энергетики обратились в правоохранительные органы, в результате чего семь человек были привлечены к ответственности. В итоге, после проведенных проверок, задолженность была погашена на сумму 204,6 тысяч рублей.