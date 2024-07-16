Врач-диетолог раскрывает секреты: продукты, растворяющие тромбы

Врач-диетолог Ирина Гуляева рассказала о продуктах, которые могут помочь в растворении тромбов. Эти продукты содержат вещества, улучшающие кровообращение и снижающие риск образования тромбов.

Один из таких продуктов — лук. Благодаря флавоноидам, сильным антикоагулянтам, лук способствует разжижению крови и предотвращает образование тромбов. Рекомендуется употреблять лук свежим или в виде соков или экстрактов.

Ещё один полезный продукт — чеснок. Он содержит алицин, активное вещество с антикоагулянтными и противовоспалительными свойствами. Чеснок улучшает кровообращение и препятствует образованию тромбов. Его рекомендуется есть свежим, добавлять в пищу или принимать в капсулах.

Также для растворения тромбов полезен имбирь. Этот пряный корень содержит гингеролы, которые улучшают микроциркуляцию крови и способствуют её разжижению. Имбирь можно добавлять в блюда, пить имбирный чай или употреблять его в капсулах.

Кроме того, стоит обратить внимание на фрукты, богатые витамином С: апельсины, грейпфруты и лимоны. Витамин С укрепляет стенки кровеносных сосудов, способствует разжижению крови и препятствует образованию тромбов. Фрукты рекомендуется есть свежими или пить соки из них.