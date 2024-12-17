Дикие животные стали выходить на орловские дороги: водители будьте осторожны!

Фото: Дмитрий Голубев

В Орловской области дикие животные стали выходить на дороги, создавая потенциальную опасность для водителей. Особенно это касается участков, прилегающих к Хотынецкому району. Здесь уже можно увидеть зубров и пятнистых оленей, которые выходят из лесов в поисках пищи. Выпавший снег в декабре 2024 года покрыл естественный корм зверей, заставляя их приближаться к человеческому жилью, пишет oreltimes.ru.

Известный фотограф-анималист Дмитрий Голубев запечатлел момент, когда пятнистые олени вышли прямо на проезжую часть.

-Это прекрасное время, чтобы полюбоваться дикими животными с небольшого расстояния, но будьте бдительны на дорогах!, — предупредил орловец.

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