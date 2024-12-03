Директор подмосковного магазина «Верный» оценил человеческую жизнь в 350 рублей, когда избил и задушил воришку водки: видео

Фото: iz.ru

В подмосковном Раменском директор магазина «Верный», расположенного в этом городе, избил и задушил мужчину, который попытался украсть бутылку водки 30 ноября 2024 года. Смотрите видео по ссылке.

49-летний житель Раменского по имени Тимур попался на попытке вынести из магазина бутылку водки стоимостью 350 рублей. По предварительным данным, директор магазина Мухаммадджон, которому 31 год, не смог сдержать эмоций и решил разобраться с вором лично. Он отвёл Тимура в подсобное помещение, где избил его, а затем задушил.

Кадры с камер видеонаблюдения подтверждают произошедшее: видно, как подозреваемый уводит предполагаемого вора в подсобку, после чего мужчина падает без сознания. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, пишет news.ru.

Пресс-служба управления СК России по Московской области сообщила, что в отношении директора супермаркета в Раменском возбуждено уголовное дело.

-Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил. Мотивом преступления явилась кража алкогольной продукции покупателем, — рассказали в СК.

Сейчас руководитель магазина задержан, и вскоре в его отношении будет избрана мера пресечения.

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