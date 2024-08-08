Диспансеризацию в Орловской области прошли более 172 тысяч человек

В Орловской области растёт интерес к профилактике заболеваний. По данным Департамента здравоохранения, за 2024 год диспансеризацию прошли более 172 тысяч человек. Скрининг позволил выявить потенциальные проблемы со здоровьем у каждого шестого жителя региона. Им были назначены дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Пройти диспансеризацию можно в городских поликлиниках, где есть отделения профилактики. Для сельских жителей предусмотрены выездные форматы работы. Например, в Ливенском районе заведующие ФАПами заранее оповещают население о выездах мобильных комплексов и врачей. Жители могут пройти первый этап диспансеризации, включая анализы, прямо в фельдшерско-акушерском пункте.

На этой неделе в Сосковском районе работал передвижной маммограф. За два дня обследование прошли более 70 женщин.

Власти Орловской области подчёркивают важность участия в диспансеризации. Благодаря доступности и удобству проведения процедур, программа продолжает пользоваться популярностью у жителей региона.