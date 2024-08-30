Диверсия в Мценске: суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа

Фото: Пресс-служба Орловского областного суда

Суд Орловской области вынес приговор диверсанту, который за денежное вознаграждение совершил поджог железнодорожного оборудования, а именно релейного шкафа, в городе Мценске. Об этом сегодня, 30 августа 2024 года, сообщила пресс-служба Областного суда на своей странице в «ВКонтакте».

— Двадцатилетний мужчина в популярном мессенджере познакомился с лицом, которое предложило ему съездить в город Мценск Орловской области и поджечь релейный шкаф за денежное вознаграждение. В соответствии с полученными инструкциями подсудимый приобрел средства преступления и, прибыв на место, совершил поджог релейного шкафа, в результате чего тот был полностью разрушен и ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб, – говорится в сообщении.

Действия фигуранта были квалифицированы судом как диверсия по ч. 1 ст. 281 УК РФ. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 10 дней. Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — 9 лет и 10 дней — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что сотрудница детсада из Орла бросила коктейль Молотова в полицейский участок.