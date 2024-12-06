«Для мира на Украине не должно быть никакого НАТО»: основные моменты, которые озвучил Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону, видео

Фото: aif.ru

Сегодня, 6 декабря 2024 года, стало известно, о чём Сергей Лавров говорил в часовом интервью Такеру Карлсону. Смотрите видео по ссылке. Глава Министерства иностранных дел России напомнил о ключевых аспектах военной доктрины страны и выразил озабоченность по поводу возможного конфликта ядерного характера с Соединёнными Штатами.

Вот основные моменты, которые озвучил Лавров в интервью:

— У нас нет намерения уничтожать украинский народ. Они братья и сёстры российскому народу.

— Москва не считает, что решение украинского вопроса — удел лишь РФ и США.

— Для мира на Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск.

— Россия не начала бы СВО, если бы Запад и Киев соблюдали минские договоренности.

— РФ хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

— Заявления Запада об отсутствии у России «красных линий» и их сдвиге — очень серьезная ошибка.

— Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания «Орешника» был воспринят всерьез.

— Применение «Орешника» было тестовым, канал связи с США по таким запускам работает. США были уведомлены о запуске «Орешника» и не приняли информацию о ракете за что-то по-настоящему опасное.

— Удар «Орешником» показал, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения». РФ готова направить дополнительные «сообщения», если Запад не сделает нужных выводов после применения «Орешника».

— Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной.

— Трамп — сильный человек, не любящий откладывать дела, он дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.

— Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы по вопросу обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах.

— США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра.

Ранее мы писали, что Путин утвердил новую ядерную доктрину России: ключевые моменты.