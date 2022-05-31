31 мая 2022



Для орловских школьников и их родителей проведут «Цифровой ликбез»

В сети стартовал проект для развития навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет. Проект сформирован в связи с необходимостью в преддверии летних каникул проинформировать школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в сети Интернет, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества. Проект является приложением «Урока цифры» − всероссийского образовательного проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников.

Задача проекта «Цифровой ликбез» – научить детей самим определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру. Обучающие мультфильмы в легкой игровой форме поднимают важные вопросы: рассказывают о безопасном поведении в социальных сетях, помогают не столкнуться с интернет-мошенничеством, показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта. 

 

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Опубликовано 31 мая 2022 в 18:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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