Для орловских школьников и их родителей проведут «Цифровой ликбез»

В сети стартовал проект для развития навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет. Проект сформирован в связи с необходимостью в преддверии летних каникул проинформировать школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в сети Интернет, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества. Проект является приложением «Урока цифры» − всероссийского образовательного проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников.

Задача проекта «Цифровой ликбез» – научить детей самим определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру. Обучающие мультфильмы в легкой игровой форме поднимают важные вопросы: рассказывают о безопасном поведении в социальных сетях, помогают не столкнуться с интернет-мошенничеством, показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.