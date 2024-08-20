В Должанской ЦРБ переселили медиков чтобы сделать из отделения скорой помощи прачку: фельдшеры вынуждены бегать между зданиями больницы

Сегодня, 20 августа 2024 года, стало известно, что сотрудники скорой помощи Должанской центральной районной больницы обратились в профсоюз медработников «Действие». Об этом сообщил Московский Комсомолец Орел. Они недовольны тем, что их без согласия перевели из просторного помещения, разделённого на несколько комнат, в другое здание. Теперь фельдшеры не могут оперативно связываться с центральной диспетчерской Орловской области.

О проблеме рассказал Дмитрий Серёгин — фельдшер и координатор профсоюза медработников. Он подчеркнул, что теперь для того, чтобы принять вызов, сотрудники вынуждены бегать между корпусами больницы. Это отнимает драгоценное время, которое так важно при спасении жизни человека. Из-за таких решений нового руководства старший фельдшер написала заявление об увольнении.

— В связи с этим существует реальная ситуация расформирования целой бригады Скорой помощи Должанской ЦРБ, после которого останется одна единственная бригада на весь район, то есть в случае двух тяжёлых больных, один рискует умереть, не дождавшись помощи. Ну и самое главное — сотрудников переселили, мебель вывезли, но согласно существующему чудо приказу и.о. главврача – рабочее место сотрудников скорой помощи находится в нескольких сотнях метров от места приёма вызова. Только вдумайтесь, ради того, чтобы сделать из отделения скорой помощи прачку, нынешняя и.о. больницы выселила медработников из помещения, в котором и производится приём вызова, заранее, не подготовив новое помещение к работе. О какой оперативности и эффективности работы экстренной службы вообще можно говорить? — написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Дмитрий Серёгин.

Сотрудники медучреждения и члены профсоюза «Действие» направили обращение по этому поводу в компетентные органы.

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