Для жителей Лужков откроется филиал детской поликлиники

В Орле, в уютном микрорайоне Лужки, вот-вот распахнет свои двери филиал детской поликлиники №1. Об этом радостном событии сообщила депутат городского совета Оксана Павлюк в своих социальных сетях, сообщает oreltimes.ru.

Маленькие пациенты смогут найти поддержку и заботу на улице 6-й Орловской дивизии, дом 21.

Депутат с гордостью отметила, что за этим проектом стоит значительная работа, проведённая с душой и преданностью.

Открытие филиала стало возможным благодаря внутренним финансовым резервам поликлиники, которые позволили выделить 2 миллиона рублей.