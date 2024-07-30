До 5 августа орловские ритуальщики очистят Орлик от мусора: видео

Специалисты из «Ритуально-обрядовых услуг» города Орла» очищают реку Орлик от мусора в районе «стрелки». Они планируют завершить очистку ко Дню города, который отмечается 5 августа 2024 года. Об этом сообщил мэр Юрий Парахин в социальных сетях.

Шесть сотрудников МУП «РОУ» выполняют работы по уборке мелкого плавающего мусора и покосу прибрежной растительности. Смотрите видео по ссылке.

Очистка рек от мусора и растительности проводится ежегодно. К сожалению, эти территории часто остаются без внимания во время субботников, поэтому они требуют особого подхода.