Дочь Успенской госпитализирована с травмой головы: подробности

Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, получила травму головы и была госпитализирована. Об этом сообщила сама певица в эфире программы «Ты не поверишь!». По словам Успенской, её дочь поскользнулась и упала в душе. После этого ей пришлось зашивать рану.

-Честно говоря, она должна была сегодня работать, на концерте выступать. И она так плакала оттого, что ей так не повезло, что вот такое случилось, — поделилась Любовь Успенская.

Певица также сообщила, что в больнице её дочери предстоит сделать МРТ и проконсультироваться с нейрохирургом, написал NEWS.ru 8 сентября 2024 года.

Татьяна Плаксина родилась в Нью-Йорке в браке Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным. Это четвёртый брак певицы.

Любовь Успенская активно поддерживает начинающую певицу. Она организует совместные туры и концерты, помогает Татьяне в развитии карьеры и не сомневается в её творческом будущем.

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