За 2023 год Орловская область заработала долг 6 млрд рублей

Накануне, 25 июня 2024 года, в администрации Орловской области состоялись публичные слушания, на которых был представлен отчёт о выполнении регионального бюджета за прошедший год. Стало известно, что область имеет кредиторскую задолженность и муниципального долг почти 6 млрд рублей. Это свидетельствуют о серьёзной проблеме, которую необходимо решать на всех уровнях власти.

Согласно отчёту, в 2023 году инвестиции в основной капитал составили 96% от уровня предыдущего года, достигнув отметки в 58,4 миллиарда рублей. Это снижение по сравнению с 61 миллиардом рублей, заявленным губернатором Клычковым за 2022 год, указывает на уменьшение интереса инвесторов к экономике региона.

В целом доходы областного бюджета за 2023 год – 56,7 млрд рублей, расходы – 58,4 млрд рублей (94,9% от уточнённого годового плана, с ростом к уровню 2022 года на 5,7 млрд рублей). Дефицит региональной казны – 1,7 млрд рублей. На 1 января 2024 года государственный долг области достиг 23,8 млрд рублей. Задолженность по налогам в территориальный бюджет составила на 1 января 2024 года 1,5 млрд рублей. Рост за год – 278 млн рублей (122%).

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета Александр Грачёв отметил, что наличие кредиторской задолженности и муниципального долга (на 1 марта 2024 года долг достиг почти 6 млрд рублей) свидетельствуют о серьёзной проблеме, которую необходимо «решать на всех уровнях власти».

«Особенное беспокойство уже не первый год вызывает финансовое положение областного центра», – заявил Грачёв.

Кроме того, было отмечено, что долг бюджета Орла приближается к критической отметке в 3 миллиарда рублей. В декабре 2023 года команда Федерального казначейства провела аудит, чтобы выяснить причины увеличения кредиторской задолженности. Результаты аудита были переданы в Министерство финансов РФ, но мэр Орла Юрий Парахин не предоставляет доступ к акту проверки, ссылаясь на его конфиденциальность.

По итогам слушаний было рекомендовано облсовету принять законопроект об исполнении бюджета за 2023 год.