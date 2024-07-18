Должница из Мценска погасила долг в 300 тысяч рублей после того, как приставы чуть не лишили ее жилья

В среду, 17 июля 2024 года, стало известно, что судебные приставы Мценского отделения возбудили девять исполнительных производств в отношении местной жительницы. Женщина задолжала более 300 тысяч рублей и не торопилась выплачивать долг.

Пристав выяснил, что у должницы есть жилое помещение, которым она давно не пользуется. В связи с этим было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с этой недвижимостью.

— Кроме того, судебный пристав обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данное жилое помещение, — рассказали в УФССП России по Орловской области.

После этого женщина осознала, что может лишиться имущества, и оперативно погасила задолженность в полном объёме, а также выплатила 17 тысяч рублей исполнительского сбора.