Должникам придётся платить больше: неоплата коммунальных услуг обойдётся ещё дороже

В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые существенно увеличивают размер государственной пошлины при судебном взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. Эти поправки вступят в силу с 8 сентября 2024 года.

При взыскании долга за вывоз мусора через суд теперь взыскивается не только основной долг и пени, но и госпошлина, которую оплатил истец. Ранее эта сумма была сравнительно небольшой, однако теперь она многократно увеличивается. В некоторых случаях она может быть сопоставима с суммой самого долга.

Так, для физических лиц, сумма долга которых не превышает 100 тысяч рублей, госпошлина увеличится в 10 раз. При подаче искового заявления она составит 4 тысячи рублей вместо 400 рублей. А при подаче заявления на выдачу судебного приказа — 2 тысячи рублей вместо 200.

Для юридических лиц с аналогичной суммой долга госпошлина при подаче искового заявления возрастёт с 2 до 10 тысяч рублей. На выдачу судебного приказа пошлина увеличится с 1 до 8 тысяч рублей.

Региональный оператор рекомендует проверить свои счета и погасить задолженность вовремя, чтобы избежать ситуации, когда придётся не только уплатить основной долг, но и понести значительные расходы на оплату госпошлины, сообщает «Орелград».

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