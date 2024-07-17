Дом для обманутых дольщиков введён в эксплуатацию в Орле: хозяева квартир делают ремонт

Фото: Василий Новиков

В начале недели, 16 июля 2024 года, стало известно, что люди, вложившие средства в строительство дома на территории, ограниченной улицами Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов, более восьми лет ждали возможности заселиться в свои квартиры. За это время застройщик обанкротился, а руководитель компании получил приговор.

Однако сегодня ситуация начинает меняться к лучшему. Часть дольщиков уже получили ключи от своего жилья и постепенно делают ремонт в квартирах. Управляющая компания заключает договоры с поставщиками электроэнергии, воды и теплоснабжения. Региональное управление архитектуры и градостроительства выдало разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а Стройнадзор подтвердил соответствие проекта построенному дому.

По словам председателя горсовета Василия Новикова, жители уже могут пользоваться водой и газом. Лифтовая шахта и лифт готовы к эксплуатации. Однако у части собственников квартир всё ещё есть претензии, которые они озвучили на встрече и попросили поддержки.

Согласно реестру разрешений на ввод в эксплуатацию жилых зданий, выданных управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, ООО «УниСтрой» получило разрешение 14 февраля 2024 года. Тем не менее, глава Следственного комитета России поручил разобраться с жалобами «обманутых дольщиков» с улицы Космонавтов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что собственники начнут получать ключи в мае.