Дождливая и ветреная погода ожидает орловцев в течение часа

Жителей Орловской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшее время. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС региона, прогноз обещает дождливый и ветреный вечер.

Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность с кратковременными дождями и грозами на территории области сегодня вечером и ночью. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5–10 м/с ночью и 8–13 м/с днём, а при грозах возможны порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, а днём — +25…+30 градусов.

Напомним, что в конце прошлых выходных Орловскую область накрыл ураган: шквалистый ветер и ливень обрушились на регион.