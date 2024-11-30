ДТП в Орле:велосипедист выехал на проезжую часть и попал под легковушку

В Орле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипедиста. В результате аварии пострадал один из участников – велосипедист, сообщает oreltimes.ru.

По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент имел место 28 ноября в 19:25 на Московском шоссе.

Водитель, born in 1993, управлял автомобилем ВАЗ-21041 и двигался в сторону улицы Германо, когда в районе дома №126 столкнулся с велосипедистом, родившимся в 1978 году.

Уточняется, что любитель велосипедов ехал по проезжей части навстречу автомобилю.