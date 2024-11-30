ДТП в Орле:велосипедист выехал на проезжую часть и попал под легковушку

В Орле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и велосипедиста. В результате аварии пострадал один из участников – велосипедист, сообщает oreltimes.ru.
По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент имел место 28 ноября в 19:25 на Московском шоссе.
Водитель, born in 1993, управлял автомобилем ВАЗ-21041 и двигался в сторону улицы Германо, когда в районе дома №126 столкнулся с велосипедистом, родившимся в 1978 году.
Уточняется, что любитель велосипедов ехал по проезжей части навстречу автомобилю.
«В результате инцидента велосипедист получил травмы и был доставлен с места происшествия в БУЗ ОО ООКБ», – сообщили в пресс-службе ведомства.