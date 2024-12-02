ДТП во Мценске: легковушка столкнулась с автобусом и врезалась в столб

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В воскресенье, 1 декабря 2024 года, в городе Мценск Орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ и автомобиля «Лада Гранта». В результате аварии пострадали два человека.

По информации региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось вечером в 19:14 на улице Автомагистраль. Водитель автобуса, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Орла и в районе дома №3 решил повернуть налево, не пропустив встречную «Ладу Гранту».

После столкновения с автобусом легковой автомобиль отбросило в сторону, и он врезался в опору линии электропередачи.

-В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры т/с «Лада Гранта» – мужчины 2002 и 2001 годов рождения. Не госпитализированы, – сообщили в ГАИ Орловской области.

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