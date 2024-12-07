Духовку включать не придется: готовим шоколадный торт всего за 15 минут — не десерт, а сокровище

Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Легкий в приготовлении десерт, напоминающий шоколадное мороженое, идеально подходит для быстрого чаепития.

Ингредиенты:

Печенье — 100 г

Сливочное масло — 140 г

Соль — щепотка

Горький или молочный шоколад — 200 г

Сливки (33%) — 250 мл

Сахар — 1 ст. л. (если используете горький шоколад)

Приготовление:

Подготовка основы: Измельчите печенье в блендере или с помощью скалки.

Растопите 100 г сливочного масла, добавьте к крошке из печенья и хорошо перемешайте.

Выложите смесь в разъемную форму диаметром 18 см (или обычную, застеленную пергаментом), разровняйте и утрамбуйте дно стаканом.

Поместите форму в холодильник для застывания. Приготовление начинки: Поломайте шоколад на кусочки и смешайте со сливками. Прогрейте смесь на водяной бане, пока шоколад полностью не растает.

Добавьте оставшиеся 40 г сливочного масла. Если используете горький шоколад, добавьте сахар. Перемешайте до получения однородной массы. Сборка торта: Выньте основу из холодильника.

Вылейте шоколадно-сливочную смесь поверх основы и разровняйте.

Поставьте торт обратно в холодильник до полного застывания.

Ваш торт готов! Подавайте его охлажденным, наслаждаясь нежной текстурой и насыщенным вкусом шоколада.

Приятного аппетита!