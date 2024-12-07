Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Духовку включать не придется: готовим шоколадный торт всего за 15 минут — не десерт, а сокровище

Евгения Гулевская
07 декабря 2024

Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Легкий в приготовлении десерт, напоминающий шоколадное мороженое, идеально подходит для быстрого чаепития.

Ингредиенты:

  • Печенье — 100 г
  • Сливочное масло — 140 г
  • Соль — щепотка
  • Горький или молочный шоколад — 200 г
  • Сливки (33%) — 250 мл
  • Сахар — 1 ст. л. (если используете горький шоколад)

Приготовление:

  1. Подготовка основы:
    • Измельчите печенье в блендере или с помощью скалки.
    • Растопите 100 г сливочного масла, добавьте к крошке из печенья и хорошо перемешайте.
    • Выложите смесь в разъемную форму диаметром 18 см (или обычную, застеленную пергаментом), разровняйте и утрамбуйте дно стаканом.
    • Поместите форму в холодильник для застывания.
  2. Приготовление начинки:
    • Поломайте шоколад на кусочки и смешайте со сливками. Прогрейте смесь на водяной бане, пока шоколад полностью не растает.
    • Добавьте оставшиеся 40 г сливочного масла. Если используете горький шоколад, добавьте сахар. Перемешайте до получения однородной массы.
  3. Сборка торта:
    • Выньте основу из холодильника.
    • Вылейте шоколадно-сливочную смесь поверх основы и разровняйте.
    • Поставьте торт обратно в холодильник до полного застывания.

Ваш торт готов! Подавайте его охлажденным, наслаждаясь нежной текстурой и насыщенным вкусом шоколада.

Приятного аппетита!

Нравится: 1

Что будем искать? Например,Человек