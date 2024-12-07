Духовку включать не придется: готовим шоколадный торт всего за 15 минут — не десерт, а сокровище

Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей сладкого.
Легкий в приготовлении десерт, напоминающий шоколадное мороженое, идеально подходит для быстрого чаепития.
Ингредиенты:
- Печенье — 100 г
- Сливочное масло — 140 г
- Соль — щепотка
- Горький или молочный шоколад — 200 г
- Сливки (33%) — 250 мл
- Сахар — 1 ст. л. (если используете горький шоколад)
Приготовление:
- Подготовка основы:
- Измельчите печенье в блендере или с помощью скалки.
- Растопите 100 г сливочного масла, добавьте к крошке из печенья и хорошо перемешайте.
- Выложите смесь в разъемную форму диаметром 18 см (или обычную, застеленную пергаментом), разровняйте и утрамбуйте дно стаканом.
- Поместите форму в холодильник для застывания.
- Приготовление начинки:
- Поломайте шоколад на кусочки и смешайте со сливками. Прогрейте смесь на водяной бане, пока шоколад полностью не растает.
- Добавьте оставшиеся 40 г сливочного масла. Если используете горький шоколад, добавьте сахар. Перемешайте до получения однородной массы.
- Сборка торта:
- Выньте основу из холодильника.
- Вылейте шоколадно-сливочную смесь поверх основы и разровняйте.
- Поставьте торт обратно в холодильник до полного застывания.
Ваш торт готов! Подавайте его охлажденным, наслаждаясь нежной текстурой и насыщенным вкусом шоколада.
Приятного аппетита!