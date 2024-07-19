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Два часа спасатели вели заблудившуюся в орловском лесу женщину к выходу с помощью сирен

Анастасия Казакова
19 июля 2024
Фото: drive2.ru

В Орловской области успешно завершилась операция по спасению женщины, которая заблудилась в лесу. Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области в июле 2024 года поделилась подробностями этого происшествия.

Всё началось с того, что в 11:20 родственники пропавшей обратились в службу спасения. Сотрудники МЧС незамедлительно отправились на поиски женщины.

Благодаря профессионализму спасателей и мужеству самой заблудившейся, операция завершилась успешно. Женщина смогла самостоятельно выйти из леса, ориентируясь на звук сирены пожарного автомобиля.

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