Два заболевания, при которых необходимо исключить томаты из рациона: рекомендации терапевта и диетолога Галины Волковой

Терапевт и диетолог, а также заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова рассказала, что томаты не рекомендуются к употреблению при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и подагре.

Галина Волкова уточнила, что томаты содержат лимонную и яблочную кислоты, которые могут вызвать изжогу и боль в желудке. Кроме того, они усиливают моторику ЖКТ, что может ухудшить состояние человека в период обострения заболеваний. Об этом сообщила RGRU.

Также врач отметила, что при подагре томаты следует исключить из рациона, поскольку они задерживают выведение мочевой кислоты из организма. Это может усугубить симптомы заболевания. Подагра характеризуется избыточным накоплением мочевой кислоты, которая кристаллизуется в суставах и почках, вызывая сильный дискомфорт у пациентов.

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