Две ходки за один день: в Орле задержан вор, который дважды пытался украсть продукты из супермаркетов

Сегодня, 1 августа 2024 года, стало известно, что в Орле сотрудники Росгвардии задержали вора, который дважды за день пытался украсть продукты из супермаркетов.

По сообщению регионального Управления Росгвардии, вечером злоумышленник пришёл в сетевой магазин на Московском шоссе. После некоторого времени пребывания в магазине он попытался выйти через кассу, не оплатив товары. Однако его остановил сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии.

При досмотре сумки гражданина были обнаружены продукты, которые он планировал вынести из магазина без оплаты.

Выяснилось, что утром того же дня мужчина совершил аналогичное правонарушение в другом супермаркете на улице Михалицына. В обоих случаях в его сумке были найдены алкогольные напитки и продукты питания.

Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.