4 июля 2022



Движение по пешеходной части Красного моста с завтрашнего дня будет ограничено

В связи с реконструкцией Красного моста ежедневно с 5 июля по 5 августа с 10.00 до 12.00 будет ограничено движение пешеходов по крытому переходу. Это необходимо для безопасности пешеходов.

ООО «Уваровская ПМК-22» приступает к монтажу временного коммуникационного моста, который соединит Железнодорожный и Заводской районы со стороны моста Дружбы. Опоры на него, по аналогии с возведением временной пешеходной переправы, будут подаваться 50-тонным гусеничным краном над существующей пешеходной галереей.

Тем временем, в пятницу завершён монтаж шестой и последней металлоконструкции пешеходного моста. Сегодня начат монтаж лестничного схода со стороны Железнодорожного района. Разрешить движение по временной переправе планируется с 5 августа, информирует администрация Орла.

 

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Опубликовано 04 Июл 2022 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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