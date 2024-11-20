Двое крымчан подорвали машину капитана Черноморского флота по заданию СБУ в Севастополе:видео

Задержаны двое жителей Крыма, совершившие по заданию СБУ подрыв машины капитана Черноморского флота в Севастополе. Женщина вела наблюдение, а мужчина собрал СВУ и заложил его под днище авто, сообщает и прилагает видео t.me/shot_go.

Ранее мы писали, что погибшим при взрыве оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга Валерий Т. 47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв (момент на видео). На помощь ему оперативно подоспели прохожие, а через шесть минут на место прибыли экстренные службы. Спасти военнослужащего не удалось. Взрывом ему оторвало ноги и разорвало таз.

В ФСБ сообщили, что организацией теракта руководил замглавы СБУ Поклад.