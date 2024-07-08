Двум орловцам грозит до пяти лет лишения свободы за избиение подростка

Сегодня, 8 июля 2024 года, стало известно, что в скором времени состоится суд над двумя жителями Орловской области. Они обвиняются в избиении 16-летнего юноши. Это происшествие случилось годом ранее на одной из волейбольных площадок Заводского района.

По информации, предоставленной Следственным управлением СК России по региону, причиной инцидента стал конфликт. В результате которого подростку был причинён ущерб здоровью средней степени тяжести.

В случае признания вины, обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.