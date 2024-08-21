Известная певица Дженнифер Лопес подала на развод с актёром Беном Аффлеком после двух лет брака. Это произошло в Верховном окружном суде Лос-Анджелеса. Лопес лично подала документы в суд 20 августа — в день, когда они с Аффлеком поженились в 2022 году. Утверждается, что у пары не было брачного контракта.

История любви Лопес и Аффлека началась ещё в начале нулевых. Они познакомились в 2001 году на съёмках фильма «Джильи», где играли главные роли. Их роман развивался стремительно: уже в 2002 году пара объявила о помолвке. Однако спустя два года они решили отложить свадьбу, а потом и вовсе разошлись.

После расставания оба успели побывать в браке и развестись: Лопес была замужем за певцом Марком Энтони, а Аффлек — за актрисой Дженнифер Гарнер. В 2021 году Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, после чего появились слухи о её воссоединении с Аффлеком. Позже пара подтвердила эти слухи, и летом 2022 года они сыграли свадьбу.

Однако, как сообщает американская пресса, отношения между супругами были напряжёнными. Уже в мае 2024 года таблоиды писали, что супруги тайно продают купленный после свадьбы дом и готовятся к разводу.

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