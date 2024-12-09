Единые учебники для орловских школ: новый подход к обучению

В ближайшие годы Россия предстанет перед новым образовательным этапом — запланирован полное внедрение единых учебников. Долгое время в нашей стране обсуждался недостаток единства в учебных материалах, разнообразие которых увеличивается с каждым годом. Введение первых стандартных учебников положит начало 1 сентября 2025 года.

Как указывает Евгений Матвеев, эксперт Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, завершение полного перехода на стандартные учебники по всем предметам ожидается к 2029 году. Основная цель этой реформы — обеспечить равный уровень качества образования для всех школьников, независимо от места их обучения.

Уже сейчас единые учебники используются на уроках истории в 10–11 классах, а работа над новыми изданиями по истории России и всеобщей истории для 5–9 классов, а также по обществознанию активно ведется.

Внедрение единой системы учебников облегчит закупку и снизит затраты на печать и распространение. Учителя смогут сосредоточиться на едином материале, что в итоге повысит качество их преподавания и снизит индивидуальные различия в учебных планах. С 2025 года у учеников появится возможность изучать историю параллельно, создавая более полное понимание прошлого, сообщает «Орловское время».