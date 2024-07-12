Ефремичев Борис Иванович из Орла с 26 мая не выходит на связь: ведутся поиски

ФОТО: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области

В конце недели, 11 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области ведутся поиски 41-летнего Ефремичева Бориса Ивановича. Мужчина не выходит на связь уже более месяца.

О поиске сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Орловской области. Уточняется, что местонахождение орловца неизвестно с 26 мая 2024 года.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, голубые глаза.

Во что мужчина был одет – неизвестно. Об этом сообщили Орелtimes.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят сообщить по телефонам: 88007005452 или 112.