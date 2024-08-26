Сегодня, 26 августа 2024 года, Екатерина Гордон и популярный блогер Артём Чекалин попросили благословения у старца Илия. Екатерина Гордон, известная телеведущая и юрист, и Артём Чекалин, успешный блогер и бывший муж Лерчек, посетили схиархимандрита Илия в его орловской резиденции.

По словам Чекалина, он хотел встретиться со старцем ещё весной, когда тот находился в монастыре Оптина пустынь. Однако тогда встреча не состоялась.

-Сегодня с нами произошло невозможное. Произошло просто какое-то чудо, — так описал блогер встречу с Илием.

В 2022 году Екатерина Гордон уже посещала «Вятский Посад» вместе с Лерой Кудрявцевой и также просила благословения у Илия, сообщают «Орловские Новости».