Экологическая тревога: в пятницу на побережье Краснодарского края могут произойти новые масштабные выбросы мазута

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Новые масштабные выбросы мазута на побережье Краснодарского края ожидаются в предстоящую пятницу, сообщает телеграмм-канал «Mash».

Учёные, используя спутниковые снимки, проанализировали атмосферные потоки и сообщают: в четверг северо-западный ветер уступит место южному, что повлечёт за собой несчастье для побережья — нефтепродукты будут вновь тянуться к берегу.

В настоящее время на протяжённой береговой линии, охватывающей 50 километров, ведётся сбор загрязняющего вещества. В некоторых местах слой топлива на песке достигает 20 сантиметров. Добровольцы уже собрали около 80 тонн нефтепродукта и очистили приблизительно восемь километров черноморского побережья. Параллельно с этой неустанной работой, команда врачей вместе с добровольцами спасает пернатых, пострадавших от бедствия. Мониторинговая группа занимается поиском животных, оказавшихся в бедственном положении. Птиц буквально отмывают от мазута — уже 30 из них обрели спасение.