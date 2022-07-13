Экономика бьет по экологии?

№22 (691) от 13 июля 2022 г.

Прокуратура Орловской области провела проверку фактов, изложенных в материале «ОС» «Кто распахивает берега орловских рек», и выявила многочисленные нарушения земельного и водного законодательств.

Напомним, о том, что в Орловском регионе перепахиваются и засеваются сельхозкультурами водоохранные зоны, «Орловской среде» рассказал иногородний путешественник: мужчина уже много лет приезжает в Орловскую область, чтобы отдохнуть и порыбачить. И, по его мнению, с каждым годом таких возможностей становится всё меньше: возле берегов орловских рек, некогда чистых и богатых рыбой, распахивается земля, здесь сажают рапс, подсолнечник и другие сельскохозяйственные культуры, требующие неоднократных обработок химикатами. Такие поля вплотную приближаются к берегам Оки, Быстрой Сосны, Зуши. Весной часть плодородного слоя почвы смывается в реки, они заиливаются, рыба уходит.

Как рассказал наш собеседник, на территории Тимирязевского сельского поселения в районе населенного пункта Хутор-Лимовое из-за сельхозработ в водоохранной зоне страдает река Быстрая Сосна: в этом месте наблюдаются явные признаки заиливания водоема, река уже не такая глубокая, как была раньше, рыба уходит. Как выяснилось, этот участок обрабатывает некое ООО «Рейнланд». Еще в 2019 году прокуратура потребовала признать недействительными результаты межевания и установить новые границы для данного земельного участка, поскольку на тот момент он находился в границах прибрежной защитной полосы реки. Решением суда иск прокурора был удовлетворен. Однако и осенью 2021 года, по словам очевидца, берега реки оставались распаханными. Наш собеседник отметил, что похожая ситуация наблюдалась в районе деревни Гагаринский Хутор в Корсаковском районе (глава района В. Кнодель) – на берегу Зуши, а также вблизи деревни Кикино Мценского района (глава района Е. Ерохина) – на берегу Оки.

Итак, в апреле 2022 года «Орловская среда» обратилась к прокуратуре области с просьбой проверить данную информацию на предмет возможного нарушения Водного и Земельного кодексов Российской Федерации отдельными сельскохозяйственными организациями.

По поручению Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры специалистами Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, регионального управления Росреестра, ТУ Россельхознадзора, отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Орловской и Курской областям МОКТУ Росрыболовства были организованы обследования земель в границах водоохранных зон рек Быстрая Сосна, Ока, Зуша в Колпнянском, Новосильском, Мценском и Корсаковском районах.

Как сообщает прокуратура области, на территории Колпнянского района был установлен факт распашки ООО «Рейнланд» земельного участка в пределах прибрежной защитной полосы реки Сосны.

По данному факту 8 июня Орловским природоохранным межрайонным прокурором в отношении должностного лица ООО «Рейнланд» возбуждено дело об административном нарушении, материалы направлены в управление Росприроднадзора. Как указывает прокуратура, гендиректору ООО внесено представление – в целях устранения нарушений. Однако, если это тот самый участок, для которого, согласно решению суда, в 2019 году должны были определить новые границы – не в пределах защитной полосы, очевидно, что решение суда исполнено не было. Стоит ли рассчитывать, что и на этот раз прокурорское представление побудит сельхозпроизводителя убраться подальше от прибрежной защитной полосы? И как поведет себя глава Колпнянского района Виктор Громов после внесения акта прокурорского реагирования в его адрес в связи с непринятием мер по осуществлению муниципального земельного контроля?

Или же глава Мценского района Екатерина Ерохина, также получившая прокурорское представление в целях устранения нарушений, выразившихся в отсутствии муниципального земельного контроля и необеспечении соблюдения гражданами обязательных требований земельного и водного законодательств? Поводом стал установленный факт распашки прибрежной защитной полосы реки Оки вблизи деревни Кикино, прилегающей к земельному участку, принадлежащему на праве собственности частному лицу.

Также по результатам проведения выездного обследования водоохранных зон водных объектов на территории Новосильского района госинспекторы ТУ Росрыболовства установили, что вдоль реки Зуши в районе деревни Бедькино Новосильского района ООО «Залегощь-Агро» произвело распашку полей сельскохозяйственного назначения. При обследовании были обнаружены следы смыва почвы талыми водами в водный объект. Как сообщает прокуратура, представитель ООО 8 июня был вызван в надзорное ведомство для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

В связи с установлением фактов производства земляных работ в границах прибрежной защитной полосы реки Зуши около деревни Глубки Новосильского района и деревни Гагаринский Хутор Корсаковского района Новосильской межрайонной прокуратурой также 8 июня главам Новосильского и Корсаковского районов по факту непроведения мероприятий по муниципальному земельному контролю, а также руководителям ООО «Залегощь-Агро» и ООО «Щелково Агрохим» внесены представления. Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений находятся на контроле Орловской природоохранной, Новосильской межрайонной прокуратур и прокуратуры области.

На днях Почетный гражданин Орловской области, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов доложил Президенту РФ Владимиру Путину о больших урожаях, которые получает Орловщина: «В этом году моя Орловщина произведет по шесть тонн зерна на человека. Это будет лучший урожай в нашей стране. Мы удвоили бюджет. И даже те, кто называет себя олигархами, платят налоги, не воруют, занимаются делом, поддерживают людей», – сказал Зюганов.

Мы не будем сейчас уточнять, лучший это урожай в стране, или же лидер КПРФ в свойственной ему коммунистической манере думает на пятилетку вперед: цыплят по осени считают. Хотелось бы обратить внимание Зюганова и его коллеги-коммуниста Клычкова на то, что получать большое количество зерна, не воровать и платить налоги – это, конечно, важно. Но не менее важно не быть варварами по отношению к живой природе. Надо признать, что компании, созданные олигархами, которые, по словам нашего земляка Зюганова, «поддерживают людей» (неплохо было бы уточнить, кого конкретно), весьма своеобразно понимают экологическое законодательство. Достаточно проанализировать результаты недавней проверки прокуратуры по фактам, изложенным в «Орловской среде», чтобы понять, что так называемый «лучший урожай в стране» (и всё же интересно, откуда Зюганов это взял?) «получается» в том числе путём загрязнения орловских водоёмов. Кто и почему позволяет таким компаниям, как ООО «Рейнланд», ООО «Залегощь-Агро», «Щелково Агрохим» распахивать водоохранные зоны? Муниципальная или областная власть? И какая «помощь людям», о которой заявлял лидер КПРФ Зюганов, при этом оказывается?

Какие сельскохозяйственные работы, проводятся, к примеру, на месте уничтоженного пруда возле санатория «Дубрава»? Напомним, земельный участок под прудом был сдан в аренду под ведение личного подсобного хозяйства. Никакого «хозяйства» там нет, зато есть лужа на месте прекрасного когда-то водоёма и намерение арендаторов стать собственниками этого живописного участка земли. Чем «помогли» жителям Шаблыкинского, Кромского, Сосковского и многих других районов области олигархи, которые построили на этих территориях свинокомплексы – поближе к неплохим (когда-то) дорогам и другим инфраструктурным объектам и, соответственно, к орловским сёлам и деревням, которые теперь задыхаются от сопутствующей вони?

Реализация едва ли не каждого «проекта», который громко презентуется на Орловщине местными властями, сопровождается «экологическими» скандалами. Совсем недавно, буквально на днях, стало известно о приостановке деятельности асфальтового завода в промышленной зоне «Северный парк». Жители Северного района Орла добивались этого полтора года (!). Как ранее писала «Орловская среда», «результата удалось достичь после того, как к делу подключились депутаты Справедливой команды Орловского облсовета Руслан Перелыгин и Евгений Косогов. Они встретились с жителями прилегающих к заводу улиц, и в результате этой встречи было записано видеообращение граждан к президенту России Владимиру Путину».

– Департамент надзорной и контрольной деятельности Орла без зазрения совести сообщает, что завод, на котором выявлен ряд злостных нарушений предельно допустимых норм по выбросу в атмосферу формальдегида, диоксида азота и других химических веществ, продолжает травить жителей Северного микрорайона, так как срок устранения нарушения не истек, – сообщили жители. – Оперативные службы в лице МЧС и Единой диспетчерской службы города смеются нам в лицо, говоря: если вы думаете, что ваша жизнь под угрозой, обращайтесь в скорую помощь.

Мэр Орла Юрий Парахин также до последнего игнорировал проблему: он заявлял, что на заводе установлены мощные фильтры, а значит, беспокоиться не о чем.

Не успел утихнуть этот скандал, как на сайте прокуратуры Орловской области появилась информация об очередном нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что ООО «НПО АУРУС» при осуществлении хозяйственной деятельности эксплуатировало стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие необходимых разрешительных документов.

Напомним, «Аурус» представляет собой инновационное предприятие по переработке отходов печатных плат и медесодержащего лома. Завод является резидентом территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск» и находится под управлением АО «Корпорация ЭКОПОЛИС». Предприятие неоднократно посещали высокопоставленные региональные чиновники, в том числе губернатор Клычков, который говорил и о многомиллиардных инвестициях в данное производство, и о сотнях новых рабочих мест, и даже… о бережном отношении инвестора к экологии: «Отрадно, что у инвестора ответственное отношение к сохранению окружающей среды», отмечал Клычков ровно год назад. Однако чем все это закончилось? Иском природоохранного прокурора в суд о понуждении хозяйствующего субъекта устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха?

К чести инвестора стоит сказать, что судебное решение уже исполнено, ООО «НПО АУРУС» оформлены соответствующие разрешительные документы.

Что касается атмосферного воздуха, то до его чистоты в городе Орле, как до Пекина, с учётом того, что Орёл продолжительное время старательно избавляют от деревьев, которые, в свою очередь, очищают воздух от разного рода загрязнений, создают прохладную тень в жаркую погоду и т. д. Хотелось бы знать, чем мэр Орла намерен заменить эти «мощные фильтры»?

Ольга Рождествина

P.S. 10 июня прокуратура области сообщила об организованной проверке по доводам статьи о вырубке деревьев возле КДЦ «Металлург,» опубликованной в «Орловской среде».