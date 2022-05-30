30 мая 2022



Экс-руководитель орловского департамента здравоохранения Залогин получил условный срок

Советский районный суд г. Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения Орловской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что осужденный в период с 11.09.2020 по 23.11.2020 дал одному из своих подчиненных незаконное устное указание о проведении проверки в отношении ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга»,  обратившегося с заявлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, с дальнейшим отказом юридическому лицу вне зависимости от  результатов проверки.

Подчиненный выполнил незаконные указания своего руководителя, внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии.  После этого осужденный подписал приказ об отказе медицинской организации в переоформлении соответствующей лицензии, таким образом он  воспрепятствовал ее деятельности по осуществлению услуг гемодиализа населению Орловской области, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов юридического лица.

Преступление выявлено в результате совместной проверки прокуратуры и УФСБ России по Орловской области.

Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности должностного лица и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, государственных учреждениях, муниципальных учреждениях и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.

По информации прокуратуры Орловской области

 

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Опубликовано 30 мая 2022 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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