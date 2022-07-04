4 июля 2022



Экс-сотрудник муниципального предприятия подозревается в получении крупного «отката»

Бывший начальник управления по закупкам и снабжению муниципального предприятия подозревается в получении взятки в сумме более 800 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД и УФСБ региона установили, что орловец 1961 года рождения, являясь начальником управления по закупкам и снабжению одного из муниципальных предприятий, установил личные связи с представителями двух обществ с ограниченной ответственностью и достиг устной договоренности о систематическом получении от них денежных средств за приобретение и поставки реализуемого указанными организациями оборудования для нужд предприятия в размере около 10% от суммы поставки.

Мужчина предоставил представителям организаций реквизиты банковских карт, зарегистрированных на его имя, а также на имя его родственников.

В общей сложности, используя свои служебные полномочия, в период с 2017 по 2022 гг. подозреваемый обеспечил приобретение и поставки для нужд предприятия оборудования в рамках договоров поставки, за что на его счета и счета его родственников поступили денежные средства в виде взятки в общей сумме 888 155 рублей, что является крупным размером.

Следственными органами регионального СУ СК в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области

 

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Опубликовано 04 Июл 2022 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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