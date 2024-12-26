Эксперт Михаил Хазин: «Из-за такой ужасной ошибки россияне рискуют лишиться всех своих денег»

Известный экономист Михаил Хазин призывает россиян осторожно подходить к инвестированию своих накоплений в условиях нестабильной экономики.

По его словам, в текущих условиях важно не только приумножать средства, но и сохранять их.

Надежная стратегия: классический банковский депозит

Хазин рекомендует открывать банковские счета с начислением сложного процента на максимально возможный срок. Он считает, что это наиболее эффективный способ защитить сбережения от инфляции. В условиях экономической неопределенности важнее сохранить деньги, чем рисковать их приумножением.

Остерегайтесь рискованных вложений!

Экономист предостерегает от рискованных инвестиций, таких как торговля на фондовом рынке, покупка криптовалюты или участие в финансовых схемах с обещанием высокой доходности и минимальными рисками.

Почему рисковать не стоит?

Хазин подчеркивает, что экономический спад в России продолжается с 2013 года, что делает рискованные инвестиции особенно опасными. Те, кто стремится заработать «быстрые деньги», рискуют потерять все свои сбережения.

В условиях текущей экономической ситуации, разумный подход к инвестициям становится особенно актуальным.