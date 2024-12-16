Экспертные советы по заправке автомобиля: как сделать процесс более выгодным и безопасным

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Заправка машины до полного бака — привычная практика для многих водителей. Однако, как отмечает эксперт Алексей Ревин, у неё есть свои нюансы, которые стоит учитывать, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

Преимущества и недостатки заправки «по горлышко»

Хотя заправка до полного бака может показаться удобной перед долгой поездкой, в обычных условиях это не всегда оправдано. Избыток топлива может привести к его подтеканию, если автомобиль будет стоять на уклоне. Это не только неудобно, но и небезопасно. Кроме того, когда топливо дозаправляется после первой отсечки заправочного пистолета, счётчик АЗС продолжает работать, даже если топливо поступает минимально. В результате вы можете потратить больше денег, чем планировали.

Как заправляться правильно

Чтобы избежать лишних проблем и затрат, эксперт рекомендует останавливаться на первой отсечке пистолета. Это оптимальный вариант для повседневной езды.

Кроме того, для удобства учёта расходов Алексей Ревин советует заправляться на круглую сумму. Такой подход позволяет лучше контролировать затраты на эксплуатацию автомобиля. А ещё это удобно для использования банковских приложений, которые предлагают возможность оплачивать заправку с кэшбэком. Так вы сможете сделать процесс более выгодным.

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