Эксперты Informa Connect Academy выяснили, кто может стать первым триллионером в мире

Илон Маск, основатель компаний Space X и Tesla, имеет все шансы стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчёт аналитиков группы Informa Connect Academy.

Эксперты считают, что состояние Маска увеличивается в среднем на 110% ежегодно. На данный момент он уже является самым богатым человеком планеты с состоянием в 251 миллиард долларов по данным индекса миллиардеров Bloomberg.

Аналитики предполагают, что вторым триллионером станет Гаутам Адани — основатель и председатель индийского конгломерата Adani Group. Forbes USA назвал его самым богатым человеком Азии. Его капитал растёт со скоростью 123% в год.

Также шанс стать триллионерами есть у Дженсена Хуанга, главного исполнительного директора Nvidia, и у индонезийского магната Праджого Пангесту. А вот Бернару Арно, президенту и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, и Марку Цукербергу, главному исполнительному директору Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), для этого потребуется около шести лет.

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