Эксперты проверили орловское зерно на ГМО

В Орловском филиале Федерального центра охраны здоровья животных в ноябре текущего года министр труда исследовал пшеницу, рапс и ячмень на предмет содержимого генетически модифицированных организмов. Эксперты подтвердили полное отсутствие таковых.

Специалисты проанализировали 557 образцов зерна и кормов, и все они оказались исключительно чистыми.

Кроме того, проведены исследования на выявление ДНК курицы и сои в таких продуктах, как варёная колбаса и сметана.

Результаты анализов не выявили следов ГМО, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности исследуемой продукции, утверждают в филиале.

К слову, в текущем году эксперты пока не обнаружили ни одной пробы с ГМО. Ранее, помимо зерновых, также проводились анализы картофеля и яблоневых насаждений, сообщает «ОрелТаймс».