Эксперты разработали алгоритм расчёта ежемесячной выплаты за рождение первого ребёнка

Семьи, в которых до 1 января 2023 года появился первенец, могут оформить ежемесячную выплату на детей до трёх лет. Это возможно при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Орловской области эта сумма составляет 31 328 рублей (15 664 х 2).

Специалисты отделения Социального фонда по Орловской области привели пример расчёта выплаты для семьи из трёх человек. Если общий годовой доход родителей за расчётный период равен 650 тысяч рублей (250 тыс. — зарплата матери и 400 тыс. — заработок отца), то доход на каждого члена семьи будет составлять 18 055 рублей (650 000 / 3 / 12). Это меньше двукратной величины прожиточного минимума (31 328 рублей). Поэтому размер ежемесячной выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка и составляет 13 940 рублей.

В ведомстве отметили, что выплата назначается до достижения ребёнком возраста одного года. Для продления выплаты до двух лет родителям необходимо подать новое заявление.

На данный момент в Орловской области получателями этой выплаты являются 2910 семей.